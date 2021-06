Premier League, il Man City domina anche nei premi: Guardiola eletto allenatore dell'anno

Dopo Ruben Dias, eletto miglior calciatore dell'anno, è ancora del Manchester City il premio come allenatore dell'anno della Premier League. Pep Guardiola, visto il dominio in campionato, è stato eletto Manager of the Season e arricchisce ulteriormente il suo palmarès individuale.