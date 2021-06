Ruben Dias, l'uomo della svolta Man City: la Premier League lo elegge giocatore dell'anno

E' stato pagato tanto, 68 milioni di euro circa, ma è da considerarsi il miglior acquisto del Manchester City dell'ultima sessione, probabilmente dell'ultimo quinquennio. Ruben Dias è stato l'uomo della svolta, uno dei protagonisti della cavalcata fino al trionfo in Premier League. E oggi è stato eletto dalla Premier League giocatore dell'anno. Un premio meritato per il pupillo di Pep Guardiola, ora impegnato agli Europei col suo Portogallo.



Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎

👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1

— Premier League (@premierleague) June 5, 2021