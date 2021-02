Premier League, in attesa del Milan lo United frena con il Chelsea: a Londra è 0-0

Non si fanno male Chelsea e Manchester United, in questa penultima sfida di Premier domenicale. Un nuovo 0-0 per la squadra di Solskjaer contro una big, che non riesce a sfondare contro l’organizzazione della squadra di Tuchel. Nel complesso comunque una partita divertente, che sarebbe potuta finire con qualche rete viste le occasioni create da ambo le squadre. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA

Manchester City 62

Manchester United 50

Leicerster City 49

West Ham 45

Chelsea 44

Liverpool 40

Everton 40

Tottenham 39

Aston Villa 39

Arsenal 37

Leeds 35

Wolverhampton 34

Crystal Palace 33

Southampton 30

Burnley 28

Brighton 26

Newcastle 26

Fulham 23

WBA 17

Sheffield 11