Premier League, Manchester City corsaro in casa del Newcastle. Al St. James Park finisce 3-4

vedi letture

Termina con sette gol il match del St. James Park fra Newcastle e Manchester City valido per la 36^ giornata di Premier League. Una sfida che ha visto la formazione di Pep Guardiola avere la meglio sui padroni di casa per 4-3. Decisiva per i freschi campioni della Premier League la tripletta di Ferran Torres e il gol di Joao Cancelo, mentre per la formazione di Steve Bruce sono andati in gol Krafth, Joelinton e Willock.

Con questa vittoria il City sale a quota 83 punti, con 13 lunghezze di vantaggio sui “cugini” dello United. Newcastle che, invece, rimane fermo a quota 39.