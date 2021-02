Premier League, Newcastle-Crystal Palace 1-2: Hodgson inguaia Bruce. Gol e highlights

Colpo del Crystal Palace sul campo del Newcastle che inguaia gli uomini di Steve Bruce. 2-1 il finale al "St. James' Park" in rimonta: vantaggio dei magpies firmato Shelvey dopo 2', ma Riedewald e Cahill nel giro di quattro minuti ribaltano la partita prima della mezz'ora di gioco. Secondo successo consecutivo per il Palace, sopo l'1-0 al Wolverhampton e la squadra si colloca in una tranquilla tredicesima posizione, a +15 dal Fulham terzultimo. Ben diversa la situazione del Newcastle che nelle ultime 11 partite ha raccolto la miseria di 5 punti. Sedicesimo posto in classifica, Fulham ancora distante (8 punti) ma i cottagers hanno due partite in meno. Di seguito i gol e gli highlights: