Premier League, Solskjaer batte Mourinho non senza polemiche: lo United vince 3-1

Va al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer il big match di giornata di Premier, che vedeva scontrarsi i Red Devils contro il Tottenham di José Mourinho. A decidere la sfida è Edinson Cavani, che con uno splendido colpo di testa in tuffo rompe l'equilibrio portando il risultato sul 2-1 nel finale di gara, dopo che nel primo tempo l’uruguaiano era stato protagonista di un discusso gol annullato per una sbracciata di McTominay ai danni di Son. A sbloccare la partita era stato proprio il coreano nel finale di prima frazione, con l’ex Shakhtar Fred bravo a trovare il pari ad inizio ripresa per i Red Devils. Beffa finale per gli Spurs, che pochi minuti dopo il gol di Cavani colpiscono un palo clamoroso con lo stesso Cavani che rischia l’autorete. Nel recupero poi, con il Tottenham tutto sbilanciato in avanti, Mason Greenwood, che aveva servito l'assist a Cavani, si mette in proprio e sigla il gol del definitivo 3-1. Grazie a questi tre punti lo United accorcia sul City, sconfitto ieri dal Leeds, e con una gara in meno torna a -11 dalla vetta. Il Tottenham invece perde una buona chance per rilanciarsi nella lotta Champions, che resta distante cinque punti. Di seguito la classifica aggiornata della Premier League: