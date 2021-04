Premier, strascichi di Superlega, dirigenti di 6 club inglesi costretti alle dimissioni

Il tentativo, fallito, di creare la Superlega continua ad avere strascichi sui club scissionisti. In Premier League, ad esempio, i dirigenti dei 6 club coinvolti sono stati costretti a lasciare i ruoli di consiglieri all'interno della Premier League. Lo riporta la BBC che spiega come Ed Woodward (Manchester United) e Tom Werner (Liverpool) non faranno più parte del "broadcast advisory group". Ferran Soriano (Manchester City) e Vinai Venkatesham (Arsenal) sono stati rimossi dal "club strategic advisory group", mentre Bruce Buck (Chelsea) non farà più parte del "audit and remuneration commitee". Il Tottenham, invece, non aveva rappresentanti nei tre comitati sopra citati, tutti interni alla Premier League. La scelta, chiesta e ottenuta dai 14 club di Premier che non avevano aderito alla Superlega, non avrà effetti sul diritto di voto in assemblea delle 6 società.