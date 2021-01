Premiership scozzese, il Celtic frena ancora ed è a -20 dai Rangers. Tonfo Aberdeen

Il Celtic stecca e pareggia per 0-0 contro il Livingston. La formazione di Glasgow è a -20 dai Rangers primi in classifica, pur con due partite in meno. Nelle altre gare, vince l'Hibernian per 2-0 contro il Kilmarnock, tonfo Aberdeen: perde 4-1 in casa del Ross County.

Celtic-Livingston 0-0

Hamilton-Dundee Utb 0-0

Hibernian-Kilmarnock 2-0

Ross County-Aberdeen 4-1

St. Johnston-St. Mirren 1-0

Classifica (tra parentesi le gare giocate)

Rangers 65 (23)

Celtic 45 (21)

Hibernian 40 (24)

Aberdeen 39 (22)

Livingston 31 (22)

Dundee Utb 28 (24)

Kilmarnock 24 (23)

St. Mirren 23 (21)

St. Johnston 23 (24)

Ross County 20 (24)

Hamilton 19 (23)

Motherwell 18 (21)