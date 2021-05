Primerira Liga, 34^ giornata: Porto-Belenenses 4-0. Dragoes chiudono al secondo posto

vedi letture

Vittoria nell’ultimo match di Primeira Liga per il Porto in casa contro il Belenenses. Per la formazione di Sergio Conceiçao successo per 4-0 grazie alle reti di Taremi al 14’, Grujic al 28’, Martinez al 51’ e Leite all’82’. Con questa vittoria il Porto conclude la stagione al secondo posto in classifica alle spalle dello Sporting Lisbona già aritmeticamente campione.