Problemi con la pubalgia per Younes: "Reazione da stress, a Napoli non giocavo molto..."

Tecnica, dribbling e creatività, ma anche un cuore da combattente. Amin Younes si è preso l'Eintracht Francoforte, diventando davvero indispensabile per la formazione tedesca. Il 27enne è stato però frenato proprio sul più bello da una fastidiosa pubalgia, che lo ha costretto a rivolgersi ad alcuni specialisti in Belgio. Ora è tornato ad allenarsi con la squadra di Hutter e vuole una maglia da titolare nella sfida di domenica contro il Mainz: "Ho una piccola infiammazione all'osso pubico, nella zona degli adduttori", ha detto a FAZ. "Probabilmente è una reazione da stress. Non avevo giocato molto a Napoli e questa stagione è stata dispendiosa, ma finora è andata abbastanza bene. Il contatto con la clinica belga lo avevo già dai tempi di Napoli e il fatto che io rimanga in Belgio per qualche giorno è positivo, perché l'attenzione è tutta su di me: mi alleno due volte al giorno e ricevo ulteriori cure. A Francoforte lo staff medico deve invece curare 20 professionisti, è molto impegnato".