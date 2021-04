Proteste fuori da Stamford Bridge contro la Superlega: Chelsea-Brighton posticipata di 15'

Clamorosi scenari potrebbero sovvertire il panorama della neonata Superlega, dopo le notizie che stanno arrivano dall'Inghilterra (e non solo) in merito alle possibili rinunce di diversi club fondatori. Fra questi, anche il Chelsea, in campo tra pochi minuti in Premier contro il Brighton. All'esterno di Stamford Bridge, un gruppo di sostenitori dei londinesi si è radunato già da alcune ore per protestare contro la Superlega, per questo il fischio d'inizio del match è stato posticipato di 15 minuti (alle 21.15, ndr).