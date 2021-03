PSG, avviati i contatti per blindare Zahui. Il giovane attaccante ha tanti estimatori in Europa

Il Paris Saint-Germain è al lavoro per blindare il giovane attaccante Nesta Zahui, classe 2003, ed evitare di perdere un altro giovane talento dopo Soumaila Coulibaly, difensore classe 2003 prossimo alla firma con il Borussia Dortmund fino al 2026. Il giovane attaccante è in scadenza di contratto ed è già finito nel mirino di club come Hoffenheim e Schalke 04 in Bundesliga e Betis Siviglia in LaLiga, ma anche in quello di numerosi club transalpini. Secondo quanto riferito da France Football il club parigino avrebbe però avviato le trattative per il rinnovo con l’agente del giovane calciatore.