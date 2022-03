PSG, Icardi ai saluti: l'attaccante si è svalutato, il pesante ingaggio limita le squadre interessate

L'avventura di Mauro Icardi al PSG sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG ha intenzione di cedere l'ex Inter al termine della stagione, ma difficilmente ci sarà un club disposto a pagare cifre elevate per l'attaccante argentino. Servirà trovare un compromesso da entrambe le parti, sia per quanto riguarda il cartellino, sia per l'ingaggio del giocatore.