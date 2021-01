PSG, il rinnovo di Kylian Mbappé tra le priorità del nuovo allenatore Pochettino

L'arrivo di mister Mauricio Pochettino a Parigi potrebbe avere risvolti concreti anche in tema rinnovi. Come riporta As, il grande obiettivo di mercato del Real Madrid Kylian Mbappé sarebbe infatti uno dei perni intorno ai quali l'argentino intende costruire il suo nuovo Paris Saint-Germain. Un motivo in più per convincerlo a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022 dopo mesi di trattative senza esito e, al contempo, incessanti rumors sul possibile addio durante la prossima estate.