Mayulu non vede spazi, futuro al PSG in forte dubbio: c'è stallo sul possibile rinnovo

Senny Mayulu, il talentuoso classe 2006 cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, vive un momento di incertezza sul proprio futuro. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel maggio 2024 con scadenza 2027, il diciannovenne era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni della prima squadra, alimentando naturali indiscrezioni su un possibile prolungamento a lungo termine.

Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Équipe, la fumata bianca per il rinnovo sarebbe tutt'altro che scontata. In un'analisi dedicata al recente calo di forma del giocatore, il quotidiano francese suggerisce che lo stallo nelle trattative contrattuali stia giocando un ruolo determinante. Nonostante la scadenza non sia imminente, le parti sarebbero attualmente distanti dal raggiungere un accordo, e questa precarietà sembrerebbe condizionare — anche solo a livello inconscio — le prestazioni sul campo del giovane jolly offensivo, peraltro andato già in gol in una finale di Champions League, un onore che pochissimi calciatori al mondo possono vantare.

Al momento, la situazione invita alla massima prudenza: si tratta di indiscrezioni che attendono conferme ufficiali. Come spesso accade nelle dinamiche del calciomercato, solo i comunicati del club potranno fare chiarezza su un legame che, dopo i segnali positivi dei mesi scorsi, sembra essere entrato in una fase di preoccupante riflessione.