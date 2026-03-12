PSG, il rinnovo di Mayulu in stand-by. Ma il club si sta spazientendo per i rifiuti

Negli ultimi mesi, il Paris Saint-Germain ha avviato le trattative per rinnovare i contratti dei suoi talenti: João Neves e Willian Pacho hanno già firmato, mentre l’obiettivo principale resta quello di blindare Ousmane Dembélé, attuale detentore del Pallone d’Oro.

Tra i giovani più promettenti c’è anche Senny Mayulu, 19 anni, autore del gol del 5-0 nella finale di Champions League contro l'Inter. Il suo rinnovo rientra nella stessa strategia del club, ma la situazione sembra più complicata: sotto contratto fino al 2027, Mayulu avrebbe ricevuto proposte di prolungamento fino al 2030, ma il giovane centrocampista non ha ancora ancora dato una risposta positiva.

Secondo Le Parisien, il PSG potrebbe decidere di lasciarlo partire la prossima estate: "Per esperienza, il club può accettare una controproposta, ma non due. Questo è quello che sta portando alla separazione con Senny Mayulu a fine stagione. Il club non ha gradito i tre rifiuti alle proposte avanzate, e il punto di non ritorno sembra essere stato raggiunto". Se la situazione non dovesse evolversi, il giovane talento francese potrebbe dunque salutare Parigi, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera già molto osservata in Europa.