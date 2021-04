PSG, Mbappé: "Vittoria voluta fortemente, lotta per il titolo dura"

Le dichiarazioni di Mbappé dopo PSG-Saint-Etienne.

L'attaccante del PSG Kylian Mbappé, protagonista con due gol della vittoria casalinga contro il Saint-Etienne, ha parlato dopo il match ai microfoni di Canal Plus: "Abbiamo avuto grandi difficoltà, sul 2-1 dovevamo conservare il vantaggio. Volevamo vincere a tutti i costi, perché il campionato è un obiettivo primario per noi e vogliamo contribuire alla storia del club. La gente pensa che sia facile vincere, ma non lo è. In questa stagione c'è una dura corsa per il titolo. Dobbiamo continuare a dare il massimo".