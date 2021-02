PSG-Messi, la strategia del club francese non piace all'asso argentino: "Troppo rumore"

Il Paris Saint-Germain ha scelto una linea aggressiva per arrivare a Lionel Messi: dalle parole di Leonardo alle richieste di Neymar, Di Maria e Verratti di raggiungerlo nella capitale francese. Nell'ultimo numero di France Football la Pulga è stata persino ritratta con la maglia dei parigini. Secondo quanto riportato da ESPN una strategia completamente sbagliata e fonti vicine al Barcellona riferiscono di come l'atteggiamento del PSG stia irritando lo stesso Messi a causa del continuo circolare di rumors sul suo futuro: "Leo non ama affatto questo rumore e ancor meno i commenti fatti" fanno sapere. Anche il Manchester City segue l'evoluzione della situazione, scegliendo una strategia decisamente più sotto traccia, con esponenti del club in regolare contatto con l'entourage dell'argentino.