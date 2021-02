PSG-Monaco 0-2, le pagelle: difesa ospite impenetrabile, deludono Mbappé e Icardi

Paris Saint-Germain-Monaco 0-2

Marcatori: 6' Diop, 51' Maripán

PARIS SAINT-GERMAIN

Navas 6 - Può fare ben poco sui due gol del Monaco, il primo è costruito ottimamente dagli attaccanti, il secondo sfrutta un errore difensivo.

Florenzi 6 - Efficace nelle discese sulla fascia quando si tratta di attaccare, in termini difensivi talvolta soffre la fisicità di Volland. Spende molto e nella ripresa perde un po' di lucidità.

Marquinhos 5,5 - Si lascia ingannare dall'attacco ben oliato del Monaco e in occasione del primo gol concede a Diop lo spazio per l'inserimento decisivo.

Kimpembe 5,5 - Mette un po' troppa irruenza in alcuni contrasti, rischiando qualcosa più che il cartellino giallo.

Kurzawa 6 - Immediatamente dopo lo shock dello svantaggio cerca di guidare la reazione della squadra ma non sempre è in sintonia con i compagni.

Paredes 5,5 - Poca brillantezza nelle giocate a centrocampo, la manovra del PSG spesso risulta troppo prevedibile. Dal 28' s.t.: Danilo n.g. - Un pallone sparato alle stelle e poco altro nello scampolo di gara che gli concede Pochettino.

Herrera 5 - Non mette la sufficiente concentrazione nella copertura, in particolare costa cara la gestione superficiale del pallone in piena area che favorisce il raddoppio del Monaco. Dal 10' s.t.: Verratti 6 - Restituisce alla manovra dei parigini quell'imprevedibilità che era mancata nel primo tempo. Non basta però per sovvertire le sorti della gara.

Gueye 5,5 - Poco lucido nel controllare le iniziative avversarie, non lascia il segno in termini di costruzione del gioco. Dal 10' s.t.: Rafinha 6 - Entra con il piglio giusto, ma trova nella difesa ospite un muro difficile da aggirare.

Kean 6,5 - Generoso nel gioco offensivo e nelle coperture fino alla linea più arretrata, nel primo tempo è protagonista di alcune azioni molto pericolose che mandano in crisi la retroguardia del Monaco, ma la verve offensiva tende a svanire nella ripresa.

Icardi 5 - Qualche spunto degno di nota nel primo tempo, ma nel complesso è troppo isolato e sganciato dai compagni. Dal 28' s.t.: Draxler n.g. - Troppo pochi i minuti a disposizione per poter incidere.

Mbappé 5,5 - Gioca lontano dalla porta e riesce a rendersi pericoloso solo sporadicamente. E' lontano parente dell'Uragano Kylian che si è abbattuto sul Camp Nou appena pochi giorni fa.

MONACO

Lecomte 6 - Praticamente inoperoso, fa buona guardia sulle pochissime conclusioni in porta prodotte dal PSG.

Disasi 6,5 - Solido nelle chiusure difensive, ha sempre i tempi giusti d'intervento anche nelle situazioni più intricate.

Maripán 7 - Piazza la zampata che stende il PSG ed impreziosisce così una prestazione gagliarda da perno dell'impenetrabile difesa del Monaco.

Badiashile 6,5 - Ha un bel da fare a contenere le sfuriate di Kean, ma dopo una prima fase in cui sembra soffrire la fisicità dell'attaccante italiano, con il passare dei minuti acquista più sicurezza.

Aguilar 7 - Prestazione di grande generosità, fa sentire la propria presenza sia in avanti che in copertura andando spesso ad arretrare sulla linea dei difensori quando il PSG attacca. Dal 35' s.t.: Sidibé 6 - Marca la sua 100esima presenza in maglia monegasca e partecipa alla tenuta difensiva quando il PSG aumenta il pressing.

Fofana 6 - Non sempre impeccabile nelle scelte di intervento, si dimostra comunque utile ad interrompere il fraseggio dei parigini.

Tchouameni 7 - Lotta senza timori di fronte ad avversari di grande esperienza, morde le caviglie dei centrocampisti e costringe i difensori a commettere fallo quando decide di avanzare palla al piede.

Henrique 6 - Analogamente ad Aguilar agisce a tutta fascia impegnandosi con buoni risultati sia nei compiti difensivi sia in quelli offensivi.

Diop 6,5 - Ottima l'intesa con i compagni quando si tratta di raccogliere i cross con inserimenti centrali. Non ha grande continuità ma lascia comunque la sua firma sulla gara. Dal 35' s.t.: Golovin n.g. - Partecipa all'intenso finale mettendo in campo una discreta aggressività nei duelli.

Volland 6,5 - Tanta corsa e generosità per l'attaccante tedesco che ingaggia un duello personale con Florenzi costringendo spesso l'ex Roma a inseguirlo fino al limite dell'area. Piazza diversi cross e dialoga bene con i compagni. Dal 45' s.t.: Ballo-Touré n.g.

Ben Yedder 6 - Nel reparto avanzato del Monaco è il giocatore che si rende meno pericoloso, ma ha comunque il merito di accompagnare sempre l'azione portandosi via il marcatore in modo da favorire i compagni. Dal 26' s.t.: Jovetic 6 - Un po' timido nelle prime battute, con il passare dei minuti riesce ad emergere.