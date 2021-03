PSG, Pochettino: "Neymar non può giocare. Non è una decisione ma un dato di fatto"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha commentato l'assenza di Neymar per infortunio: "Non può riprendere a giocare per il momento. Non è una decisione, è un fatto, una realtà. Non può giocare" ha precisato il tecnico, aggiungendo: "Si è impegnato molto per essere pronto, non solo per questa partita. Tutto lo staff lo ha aiutato, peccato perché era molto motivato ad aiutare la squadra".