PSG, Verratti trequartista convince: 144 palloni toccati. Pochettino: "Ci dà tante soluzioni"

Prima da trequartista o, se vogliamo,d da regista avanzato per Marco Verratti con la maglia del Paris Saint-Germain. Il pescarese è stato impiegato da Pochettino in posizione più avanzata rispetto ai mediani Herrera e Gueye, quasi a comporre un 4-2-3-1 con Di Maria e Mbappé ai lati con Moise Kean punta centrale. Come è andata la sua prestazione? Non male, considerando che nel concreto la rete del pareggio contro il Saint-Etienne è arrivata su suo assist. In merito Pochettino ha dichiarato: "Marco ha la libertà di giocare in posizioni differenti. Ha le qualità per giocare in molte zone perché ha una buona lettura del gioco. E può darci delle soluzioni". Le statistiche dicono che Verratti è stato molto coinvolto nel gioco del PSG, per non dire onnipresente. Le statistiche dicono: 144 palloni toccati, 110 passaggi riusciti su 119.