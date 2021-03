Qatar-Lussemburgo 1-0, la nazionale organizzatrice del Mondiale vince grazie a Muntari

vedi letture

Con un gol di Mohammed Muntari, giocatore che milita in Etiopia, all'Hadiya Hossana, il Qatar ha battuto il Lussemburgo (1-0) in una partita valida per il Gruppo A di qualificazione europea ai Mondiali. La nazionale del Golfo è inserita in un raggruppamento europeo al fine di potersi preparare al meglio alla rassegna iridata che affronterà da padrone di casa. Le altre squadre del girone sono Portogallo, Irlanda, Azerbaigian e Serbia.