Ufficiale Quindicesima squadra a 30 anni: l'uruguaiano Renzo Lopez torna in Arabia Saudita

Una carriera di ordinaria follia e una nuova avventura da cominciare. Renzo López Patrón, 30enne centravanti uruguaiano, vola in Arabia Saudita: è un nuovo giocatore dell'Al Fayha, club con cui ha firmato fino al termine della stagione.

La storia di Lopez è da raccontare: cresciuto nel settore giovanile del Nacional, ha cambiato ben 15 squadre fino ad oggi. Tra queste anche l'Extremadura in Europa e Sagan Tosu e Kyoto Sanga in Giappone, oltre all'O'Higgins in Cile e al Tigre in Argentina, dove è arrivato per sostituire Mateo Retegui. Aveva già giocato in Arabia Saudita, in seconda divisione con l'Al-Batin per sei mesi, da gennaio a giugno dello scorso anno.