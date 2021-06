Ramos: "Da gennaio ricevo chiamate, pensavo al Real. Futuro? Valuto il Siviglia, mai al Barça"

"In nessun momento ho pensato a un'altra squadra. Sono entrato sul mercato da gennaio e ho ricevuto delle chiamate, ma non ho mai pensato di andarmene dal Real Madrid. Ora cercherò la miglior opzione per me, oggi prendo in considerazione anche il Siviglia. Barça? No secco". Così Sergio Ramos, in uscita a parametro zero dal Real Madrid dopo ben 16 anni, sul suo futuro e sulle offerte ricevute dallo scorso mese di gennaio.