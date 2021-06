Ramos dice addio al Real, Casillas: "Grande dentro e fuori, oggi lasci la tua casa"

Messaggi su messaggi per Sergio Ramos nel giorno del suo addio al Real Madrid. A scrivere all'ormai ex capitano merengue è stato anche Iker Casillas, a lungo suo compagno di squadra tra i blancos e in Nazionale: "Oggi lasci la tua casa amico, ma sarai sempre una leggenda del Real Madrid. È un piacere aver vissuto tanti bei momenti al tuo fianco. Ti auguro tutto il meglio in futuro, Sergio. Grande dentro e fuori", le parole dello storico portiere.