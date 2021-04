Ramos, Mbappé, Zidane e Vinicius. Tutte le dichiarazioni di Perez sul mercato del Real

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito , in cui si è affrontato principalmente il tema della Superlega, Florentino Perez ha risposto anche a diverse domande sui temi più caldi del mercato dei Blancos. Da Sergio Ramos a Mbappé, fino a Vinicius, ecco cosa ha detto il presidente del Real Madrid: "Siamo in una situazione davvero brutta, nessuno mette i soldi e dobbiamo essere realistici. Stiamo vedendo come terminare la stagione, poi penseremo alla prossima. L'anno scorso Sergio Ramos si è abbassato lo stipendio, quest'anno no, mentre altri lo hanno fatto volontariamente. Amo Sergio Ramos ma la situazione è brutta".

Mbappé obiettivo numero uno? "Per strada provo a girare in incognito ma la gente mi chiede se lo prenderemo. Di tanto in tanto a Madrid c'è bisogno di un cambiamento. Abbiamo vinto tanto, sono successe tante cose e dobbiamo essere sempre pronti a rinnovarci. Faccio tutto il possibile per mantenere il Real ad alti livelli. Quest'anno sarebbero dovuti entrare 900 milioni, invece ne sono arrivati 600, ma quando sono arrivato nel 2000 la situazione era di gran lunga peggiore".

Vinicius e Zidane: "Vinicius è intoccabile, non è in vendita. Zidane è il miglior allenatore che abbiamo avuto, una leggenda. Ha una personalità come la mia, no sopporta le conferenze stampa. Non parla mai, è felice. Ha un contratto in vigore".

Il "gene" di Mourinho: "Lo ringrazierò sempre per quello che ci ha dato. Ci ha portato una mentalità vincente, aumentando la competitività della squadra nei tre anni in cui è stato con noi".