RB Lipsia, Nagelsmann: "Mai avuto contatti o colloqui con il Bayern Monaco"

vedi letture

"Non ho mai avuto contatti o colloqui con il Bayern Monaco e questo vale anche per i miei agenti". Non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni Julian Nagelsmann quando in conferenza stampa viene interrogato sulle ultime voci di mercato che lo coinvolgono come potenziale successore di Hansi Flick alla guida dei bavaresi.