RB Lipsia, Sabitzer non ha intenzione di firmare il rinnovo: Arsenal e Tottenham alla finestra

vedi letture

Il centrocampista centrale del Lipsia Marcel Sabitzer non sembra intenzionato a trattare il rinnovo di contratto con il club nonostante la scadenza fissata nel 2022. Il club vorrebbe parlare del prolungamento in primavera ma il 26enne austriaco sta ricevendo diverse offerte, soprattutto dalla Premier League e dunque starebbe mettendo in forte dubbio la firma. Tottenham e Arsenal sono le squadre più interessate. A riportarlo è Sky Sports in Germania.