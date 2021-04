Real, corsa contro il tempo per Kroos e Modric: out col Betis, Zidane ci spera per il Chelsea

Seduta mattutina per il Real, dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Cadice. La squadra di Zidane è rientrata a Madrid alle 4 di notte e per questo motivo la seduta è stata posticipata di un'ora e mezza. Alla sessione non hanno partecipato Toni Kroos e Luka Modric: come riporta As, sarà difficile vederli in campo contro il Betis Siviglia, anche perché la prossima settimana si giocherà l'andata delle semifinali di Champions League contro il Chelsea. Il tedesco ha un problema all'adduttore, che lo sta infastidendo da quasi un mese; il croato, invece, soffre di uno stiramento alla schiena e non ha partecipato all'ultimo incontro di campionato. La buona notizia arriva da Hazard, che potrebbe giocare qualche minuto contro gli andalusi.