Real Madrid, Ancelotti chiama Richarlison dell'Everton. Presto potrebbe arrivare un'offerta

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti vorrebbe portare con sé l’esterno d’attacco Richarlison allenato negli ultimi anni all’Everton. Secondo l’edizione britannica di Goal l’allenatore italiano avrebbe contattato il brasiliano, attualmente impegnato in Copa America, per convincerlo a trasferirsi in Liga in questa finestra di mercato. Si tratta per ora solo di un sondaggio, ma in Inghilterra sono convinti che nelle prossime settimane questo interessamento si potrebbe trasformare in un’offerta vera e propria.