Real Madrid, Arbeloa si è fatto un nemico potente: rapporto incrinato con l'ex compagno Carvajal

La gestione della corsia destra è diventata un’aperta fonte di tensione all'interno della "Casa Blanca", con Dani Carvajal che sta vivendo un finale di stagione amaro al Real Madrid. Il difensore, che si appresta a disputare quello che sarà probabilmente il suo ultimo Mondiale con la Spagna, è stato frenato da un grave infortunio che ne ha limitato drasticamente l’impiego sotto la guida di Alvaro Arbeloa.

Fu un giovanissimo Carvajal a soffiare il posto da titolare ad Arbeloa

Il tecnico spagnolo ha mantenuto una linea di estrema fermezza, dichiarando apertamente in conferenza di non voler concedere alcun trattamento di favore o gestione personalizzata al giocatore solo per agevolare la sua convocazione in nazionale. Secondo quanto riportato da Sport, il rapporto tra i due sarebbe ormai ai minimi termini a causa di profondi disaccordi che durano da settimane. Al centro del conflitto ci sarebbe un sentimento di gelosia legato ai trascorsi tra i due: anni fa fu proprio un giovanissimo Carvajal a soffiare il posto da titolare ad Arbeloa, relegandolo in panchina. Oggi le parti si sono invertite e il tecnico sembra non intenzionato a fare sconti al suo ex compagno di squadra, accelerando di fatto una fine di ciclo che appare sempre più inevitabile e traumatica per lo storico capitano madridista.

Con la stagione che volge al termine tra mille polemiche, il clima di tensione e i rancori personali potrebbero impedire al giocatore persino di scendere in campo per le ultime partite.