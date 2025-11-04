Real Madrid, Carvajal: "Il mio piano è tornare nel 2026, per essere in piena forma"

Il difensore e capitano del Real Madrid, Dani Carvajal, ha rivelato di puntare a tornare in campo dall'infortunio all'inizio del 2026. "Il mio piano è tornare nel 2026 con la garanzia di essere al 100% in forma," ha assicurato il difensore spagnolo. Il 33enne si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio la scorsa settimana, dopo aver avvertito un fastidio in seguito alla vittoria per 2-1 contro il Barcellona nel Clásico.

Mentre il veterano si sottopone alla riabilitazione, il Madrid continuerà ad affidarsi a Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde e Raúl Asensio come opzioni per la fascia destra. La prolungata assenza di Carvajal alimenta anche dubbi sul suo futuro al Santiago Bernabéu, dato che il suo contratto scade alla fine della stagione in corso.