Real Madrid, ecco il piano per Mbappe: Vinicius e 100 milioni per convincere il PSG

vedi letture

In Spagna sono sicuri: il Real Madrid è pronto a sferrare l'assalto per Kylian Mbappé. E Mundo Deportivo spiega la strategia del club spagnolo: nell'operazione da 160 milioni potrebbe rientrare il cartellino di Vinicius jr., valutato circa 60. Una contropartita che il Paris Saint-Germain e Leonardo apprezzano molto, visto che il brasiliano è un giocatore già "pronto" e potrebbe far coppia con il connazionale Neymar. I Blancos non sarebbero disposti a formulare un'offerta superiore, perché ritengono quella cifra "equa" per il mercato attuale e la crisi dovuta alla pandemia.