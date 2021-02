Real Madrid, ennesimo infortunio per Eden Hazard. Il belga è a rischio per l'Atalanta

Ennesimo infortunio per Eden Hazard ha ha abbandonato anzitempo l'allenamento odierno e si è sottoposto ad accertamenti che hanno rilvato uno strappo muscolare. Il belga salterà la partita di sabato contro l'Huesca in campionato ma soprattutto rischia di non farcela per la sfida contro l'Atalanta, in programma il 24 febbraio. Si tratta del decimo stop per problemi fisici da parte dell'ex Chelsea nel suo anno e mezzo con il Real Madrid.