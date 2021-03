Real Madrid, Florentino Perez ha le idee chiare per il dopo-Zidane: Raul Gonzalez prima scelta

Il Real Madrid ha le idee chiare per il futuro della sua panchina. Come riporta As, il primo candidato per succedere a mister Zinedine Zidane sarebbe infatti Raul Gonzalez. Dopo la vittoria della Youth League dell'anno passato, l'ex attaccante merengue oggi sta facendo una grande stagione alla guida del Real Madrid Castiglia. Risultati che, a detta del quotidiano spagnolo, starebbero convincendo il presidente Florentino Perez a promuoverlo già in estate, qualora le strade con Zidane dovessero dividersi (sia in caso di addio del tecnico francese sia in caso di separazione voluta dal club).