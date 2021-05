Real Madrid, l'ex presidente Calderon: "Conte è stato contattato, così come Allegri..."

vedi letture

"Conte? So che ci sono stati contatti con il Real Madrid! Stesso discorso fatto con Allegri: può allenare club di primissimo livello dopo aver avuto esperienze importanti ed aver vinto lo Scudetto con l’Inter". Parole e pensieri di Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid che oggi - ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' - s'è così espresso sul futuro dell'allenatore dell'Inter, in rottura col club nerazzurro. "Zidane non ha detto di voler andare via: ha ancora un anno di contratto. Allegri è un grandissimo allenatore e andrebbe bene per qualsiasi club, incluso il Real Madrid. Bisogna prima capire se Zidane davvero andrà via".