Real Madrid-Liverpool, arbitra Brych. Ad Hategan City-Dortmund con Di Bello al VAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali delle prime due gare valide per l'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma dopo domani. A Felix Brych, fischietto tedesco, la direzione di Real Madrid-Liverpool, con una squadra tutta teutonica: assistenti Borsch e Lupp, con Steieler quarto uffiale. Al VAR Fritz, con Stegemann a coadiuvarlo. C'è un po' di Italia invece in Manchester City-Borussia Dortmund, con Marco Di Bello designato come VAR, e con Paolo Valeri come AVAR. Ad arbitrare la sfida il rumeno Ovidiu Hategan, coadiuvato dagli assistenti Sovreccitazioni e Gheorghe, con Kovacs quarto ufficiale.