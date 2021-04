Real Madrid, Marcelo scrutatore alle elezioni. Il brasiliano rischia di saltare il Chelsea

Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro il Real Madrid dovrà fare a meno di Marcelo per il ritorno delle semifinali di Champions contro il Chelsea. Il terzino brasiliano è stato convocato al seggio elettorale per le elezioni della Comuinità Autonoma di Madrid in programma il 4 maggio. Il club sta cercando, grazie ai suoi legali, di permettere al brasiliano di assentarsi per essere in Inghilterra a giocare. Il Consiglio Elettorale ha respinto la richiesta asserendo che la partita contro i blues si terrà il giorno dopo e non ci sarebbero problemi per lui a viaggiare il giorno stesso della partita. Tuttavia, i rigidi protocolli anti-COVID imposti dalla UEFA rendono l'eventualità complicata.