Real Madrid, Mendy rischia uno stop lunghissimo: si teme anche per la sua carriera

Ferland Mendy rischia di dover affrontare un lunghissimo stop. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino del Real Madrid potrebbe restare lontano dai campi fino a un anno a causa del nuovo infortunio accusato nelle ultime settimane.

Il club madrileno starebbe già valutando un intervento chirurgico come prossimo passo fondamentale per cercare di risolvere definitivamente il problema fisico. Solo dopo l’operazione verranno stabiliti con maggiore precisione i tempi di recupero, anche se filtra preoccupazione per la gravità della situazione e per le possibili complicazioni legate alle ricadute precedenti.

Negli ultimi anni Mendy ha infatti dovuto convivere con numerosi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. Una serie di stop che ha inevitabilmente inciso anche sul piano mentale. Proprio per questo, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, all’interno del Real Madrid c’è il timore che l’ennesimo lungo infortunio possa portare il giocatore a riflettere addirittura sul proprio futuro e sull’ipotesi di un ritiro anticipato dal calcio giocato.