Real, Mendy si ferma nuovamente: problema al bicipite femorale, si teme lungo stop

Brutte notizie per il Real Madrid. Il difensore francese Ferland Mendy ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a fermarsi nuovamente. Schierato titolare per la prima volta lo scorso weekend in Liga e protagonista di un’ottima prima frazione nella sfida di Champions League contro il Manchester City, il terzino sinistro è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo a causa di un problema fisico. Una situazione che aveva già fatto temere il peggio subito dopo la partita, come aveva ammesso anche Alvaro Arbeloa: "Non sembra una buona notizia", aveva commentato a caldo.

Gli esami medici effettuati nelle ore successive hanno confermato i timori dello staff tecnico. In un comunicato ufficiale, il club madrileno ha spiegato: "Dopo gli accertamenti realizzati dai servizi medici del Real Madrid su Ferland Mendy, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Il suo recupero sarà monitorato costantemente".

Il club non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi di recupero del laterale 30enne, ma lo stop rischia di complicare i piani della squadra in una fase decisiva della stagione. Per Mendy si tratta infatti dell’ennesimo problema muscolare degli ultimi mesi, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato continuità e condizione fisica. Lo staff medico del Real Madrid seguirà giorno per giorno l’evoluzione dell’infortunio, nella speranza di recuperare il difensore il prima possibile in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions.