Real Madrid, per Odegaard futuro in Premier. Il norvegese offerto a tre club inglesi

Secondo quanto riferito da The Sun il futuro di Martin Odegaard potrebbe essere ancora in Premier League, ma con una maglia diversa da quella dell’Arsenal. Il club londinese infatti potrebbe avere difficoltà a trovare i 40 milioni necessari per acquistare il calciatore dal Real Madrid e per questo il club starebbe cercando di piazzarlo in un altro club inglese. Sarebbero già tre quelli contattati per sondare la disponibilità ad acquistare il norvegese con Liverpool e Chelsea possibili club interessati.