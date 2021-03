Real Madrid-Real Sociedad 1-1, Zidane deluso: "Grande prestazione dei miei. Due punti persi"

Delusione da parte del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, a seguito del pari casalingo contro la Real Sociedad: "Non so se sia stata la nostra prestazione migliore dell'ultimo periodo, di solito si dice che la migliore è quando si vince ma è vero che abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo perso due punti. Per questo motivo mi dispiace per i miei giocatori che hanno fatto uno sforzo enorme. Ma il risultato non cambia nulla, possiamo essere soddisfatti per quello che stiamo facendo".