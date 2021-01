Real Madrid, si punta al rinnovo di Benzema. Il giocatore però non esclude l'addio in estate

Il Real Madrid vuole far rinnovare il contratto di Karim Benzema. Secondo quanto riportato da AS il francese ha ancora un anno di contratto con i Blancos che puntano ad una ulteriore francese dell’ex Lione. Da parte del giocatore però non sembra esserci per il momento grande entusiasmo, con il prossimo mercato estivo che potrebbe vedere il club campione della Liga veder partire sia lui che il capitano Sergio Ramos.