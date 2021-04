Real Madrid, Zidane dribbla il discorso futuro: "Nel calcio i contratti non significano nulla"

Esiste la minima possibilità che Zinedine Zidane lasci il Real Madrid a fine stagione? Risponde lo stesso allenatore francese in conferenza stampa tre giorni dopo aver raggiunto la sua quarta semifinale di Champions League: "Ad oggi non so nulla. Non guardo al futuro, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare Zidane. Non cambia nulla, qui ci si sofferma sul presente, giorno dopo giorno. Domani giocheremo una partita importante (sul campo del Getafe, ndr) ed è questo che ci interessa. Nient'altro".

Fino a quando? Al tecnico dei Blancos è stato chiesto anche se la sua idea è quella di andare avanti con Florentino Perez fino al 2025: "Nel calcio si può avere un contratto di quattro o cinque anni e poi andar via domani... Non significano nulla i contratti. Io sono contento qui, ma bisogna pensare alla gara di domani e a null'altro. Sono felice che il presidente proseguirà il suo lavoro a capo del Real Madrid, ma noi dobbiamo concentrarci solo sul match col Getafe".