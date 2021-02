Real Madrid, Zidane è ottimista: "Stiamo recuperando giocatori in un momento importante"

Alla vigilia del match di campionato contro la Real Sociedad, in programma domani sera a Valdebebas, il tecnico del Madrid Zinédine Zidane ha parlato così in conferenza stampa: "Questo club ha sempre dimostrato di sapersi imporre nei momenti di difficoltà. Sappiamo che in una stagione ci possono essere momenti difficili e altri molto buoni, ma mancano ancora molte partite: non abbiamo vinto nulla, dobbiamo continuare su questa strada".

L'allenatore delle Merengues si è poi soffermato sul minutaggio di Isco: "La colpa non è sua, sono io che decido. Ci sono ottimi giocatori, e Isco può giocare in un paio di posizioni, non in quaranta. Con l'Atalanta ha fatto bene, sta lavorando e deve avere pazienza". Infine un commento sugli infortuni che hanno decimato la rosa in questo periodo: "Non possiamo farci niente. Sono positivo e stiamo recuperando giocatori in un momento importante. Voglio che stiano bene fisicamente".