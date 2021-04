Real Madrid, Zidane: "Mbappé? Ci conosciamo bene. Vedremo quel che vorrà fare in futuro"

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Barcellona. Occasione per discutere anche del futuro della squadra, e quindi anche del calciomercato. Con le voci su Mbappé sempre più insistenti: "Lo conosco e ci conosciamo bene. Non è un mio giocatore e non posso dire nulla. Quel che vorrà fare in futuro lo vedremo".