Real, Ramos ha deciso di operarsi al menisco. Salterà la gara d'andata contro l'Atalanta

Sergio Ramos ha deciso di operarsi al menisco del ginocchio sinistro dopo il duro infortunio rimediato contro l’Athletic Club. Secondo AS, il difensore del Real Madrid potrebbe subire l'intervento già in giornata. Il capitano resterà fuori per circa 6-7 settimane: salterà così sicuramente la sfida di andata degli ottavi di Champions contro l'Atalanta, ma farà di tutto per rientrare per quella di ritorno.