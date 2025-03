Ufficiale Real Saragozza a picco: club verso la caduta in terza divisione, via allenatore e ds

Un club storico del calcio spagnolo rischia di cadere sempre più nell'oblio delle serie minori. Si tratta del Real Saragozza, società capace d'imporsi come una bella realtà nel contesto iberico soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '80 fino alla prima decade dei 2000. In questo periodo, infatti, sono arrivati 4 trionfi in Coppa del Re, 1 in Supercoppa di Spagna e 1 in Coppa delle Coppe.

Ricordi ormai sbiaditi, perché attualmente Los Blanquillos occupano il penultimo posto in Segunda Division - categoria che frequentano ormai consecutivamente dalla stagione 2013/14 - e rischiano una nuova retrocessione. Per provare ad invertire la rotta, dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Almeria, la proprietà ha deciso di dare una svolta mandando via sia l'allenatore che il direttore sportivo.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Real Zaragoza interrompe il rapporto contrattuale del nostro club con il direttore sportivo Juan Carlos Cordero e l'allenatore Miguel Ángel Ramírez, nonché con la dirigenza sportiva e lo staff tecnico della squadra. Da parte del Real Zaragoza vorremmo esprimere la nostra gratitudine per la dedizione, la professionalità, lo sforzo e il duro lavoro che sia Juan Carlos che Miguel Ángel hanno dimostrato durante la loro permanenza al Real Zaragoza. Vi auguriamo inoltre la migliore fortuna per le nuove sfide professionali che dovrete affrontare d'ora in poi".