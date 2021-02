Real Sociedad-United domani a Torino, Imanol: "Niente scuse. Spiace non avere i nostri tifosi"

vedi letture

Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Manchester United, andata dei sedicesimi di finale. La partita si giocherà sul neutro di Torino a seguito delle restrizioni vigenti con i voli dal Regno Unito alla Spagna: "È curioso che la tua partita casalinga si giochi in Italia, però non abbiamo scuse. Non mi piace chi accampa scuse, gli allenatori che spostano l'attenzione fuori dal terreno di gioco. La cosa che più mi infastidisce è non poter vivere questi grandi momenti con i nostri tifosi, questo mi dispiace".