Ufficiale La storia leggendaria continua: bomber Stuani ha rinnovato il contratto con il Girona

La leggenda continua. Il Girona Cristhian Stuani hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante uruguaiano, che continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Con questo, il club rafforza il legame con uno dei giocatori più emblematici della sua storia recente.

Arrivato a Montilivi nell'estate del 2017, Stuani è diventato una figura imprescindibile per il Girona, sia dentro che fuori dal campo. Nel corso delle sette stagioni trascorse al club, ha disputato 289 partite ufficiali, segnando 140 gol tra LaLiga, Segunda División e la Copa del Rey, diventando così il miglior marcatore di sempre nella storia del club. Tra i momenti più memorabili della sua carriera con il Girona, si ricordano i 21 gol nella sua prima stagione in LaLiga (2017-18), il suo ruolo fondamentale nella promozione della squadra nel 2022 e la sua costanza come punto di riferimento offensivo nelle ultime stagioni, contribuendo a consolidare il progetto del club in Primera División e alla storica quaificazione in Champions League.

Oltre al suo apporto in termini di gol, l'ex meteora della Reggina ha dimostrato una grande leadership, un impegno costante e un attaccamento speciale al club e ai tifosi, diventando un vero e proprio punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Con questo rinnovo, il Girona e Stuani si preparano ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo e ambizione, proseguendo una relazione che ormai è diventata leggendaria.